Acuario – Horóscopo del 27 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Eres muy sociable, atraes a las personas por tu buena conversación, la diversión para ti es muy importante, quieres obtener todo lo bueno que las personas tienen para ofrecerte.

Dinero:

Mucha veces eres conservador en cuanto a tus finanzas por miedo a cometer un error, se puede disfrutar de lo que se tiene sin exagerar, nada te hará falta y si tienes dificultades en la consecución de algo es por ese sentimiento de escasez que te acompaña.

Salud:

Recuerda que es momento de cuidarte, aléjate por este día de la comida chatarra y las grasas. En este tiempo el universo llama a la prudencia, a tener consciencia del disfrute sin excesos.

Consejo:

Puedes crecer con las personas que amas, hacer de este día algo más creativo y divertido, depende de ti como desees cultivar tu experiencia de vida, hoy sé feliz y vive este día en gratitud.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en día de Daño, es decir que hoy va a ser un día complicado, ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

La energía te vuelve propenso a equivocarte con documentos importantes, lo ideal es que seas muy meticuloso y organizado para no traspapelar los documentos.

Salud:

Se cuidadoso, sobre todo si vas a viajar, puede que te veas involucrado en accidentes por otras personas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Cuida las palabras, sobretodo como te expresas con las personas cercanas que sean sensibles, ya que hoy puede tender a ser muy rudo.

Dinero:

Como te encuentras en choque si no tienes cuidado analizando los riesgos de tus inversiones, las cosas podrían salir mal.

Consejo: La paciencia será tu arma mas poderosa en este día, espera mañana para comenzar tu día.