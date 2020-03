Acuario – Horóscopo del 08 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tendrás especial interés en personas que sobresalen en lo que hacen, te sentirás atraído hacia personas determinadas y con tendencia al liderazgo.

Dinero:

Mantén la conciencia en lo que inviertes y lo que compras.

Salud:

Intenta alimentarte de manera sana, evitando alimentos pesados que puedan afectar tu sistema digestivo.

Consejo:

Es la oportunidad perfecta para conocer personas nuevas. Mercurio está terminando su retrogradación en tu signo, por lo que sentirás el impulso de terminar algunas cosas que puedes tener inconclusas.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras triangulando con el Perro y el Caballo, ten en cuenta los siguientes consejos para tu día.

Trabajo:

Intenta descansar, tuviste una semana complicada.

Salud:

No es un buen día para procedimientos médicos, adicional, intenta no exponerte físicamente, podrías salir lastimado.

Amor:

Intenta compartir con tu familia y tu pareja, te sentirás muy cariñoso.

Dinero:

No realices actividades financieras el día de hoy, mantén los gastos al mínimo.

Consejo: Busca recuperar energías, descansa para que comiences la semana de la mejor manera.