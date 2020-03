Acuario – Horóscopo del 06 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: La Luna en Leo, tu casa de pareja puede tenerte más romántico de lo normal y con ganas de pasar tiempo de calidad con esa persona especial.

Dinero: Buen día para dar un regalo a alguien importante o a ti mismo.

Salud: Busca ordenar tus pendientes para no caer en excesos.

Consejo: Aprovecha la energía del día para consentirte, con una comida que disfrutes mucho o un detalle.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras en choque con el Mono, por eso te tenemos unas recomendaciones, sobre todo en salud.

Trabajo:

Te encontraras muy emocional, te sentirás apagado y sensible ante cualquier critica, intenta trabajar con música suave para mantenerte tranquilo.

Salud:

Intenta no manejar el día de hoy, el choque que tienes en el día va relacionado con accidentes automovilísticos y viajes, al ser mas propenso lo mejor es dejar manejar a otras personas o usar otros medios de transporte.

Amor:

Como hoy te sentirás tan emocional, lo mejor es dejar expresar todo lo que sientes, pero deberás controlarte, ya que eres propenso a tornarte violento si te llevan la contraria.

Dinero:

Hoy no tendrás un buen juicio para los negocios, ya que las decisiones que tomes serán muy emocionales, evita hacer gastos grandes y prestar dinero.

Consejo: Cuando nos encontramos en día de choque somos mas propensos a equivocarnos o sufrir accidentes, en el caso del Tigre por las emociones fuertes.