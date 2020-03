Acuario – Horóscopo del 05 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Date hoy la oportunidad de observar en tu pareja lo que debes sanar en ti, esto te ayudará a tener relaciones más sanas y equilibradas.

Dinero: Puedes sentirte un poco justo con el dinero, sólo te están pidiendo orden y equilibrio.

Salud: Evita los alimentos pesados y procesados, te ayudarán con tus emociones.

Consejo: Aprovecha la energía del día para terminar asuntos profesionales pendientes.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Fuego Yin, será un día tranquilo, aprovéchalo para ordenar los planes del futuro.

Trabajo:

Será un día tranquilo en el trabajo, puede que estés ocupado, pero no tendrás problemas, aprovecha para terminar todas las responsabilidades que tienes pendiente.

Salud:

Hoy es un excelente día para que pidas una cita para un masaje relajante, ese estrés no te hace bien, además, te lo mereces.

Amor:

Intenta compartir con tu familia y tu pareja, sea que se reúnan o no organiza una fecha especial en la que siempre compartan.

Dinero:

Es propicio para comenzar negocios, para hacer contactos, invertir y realizar comercio.

Consejo: Todas las actividades financieras, específicamente de inversión, serán muy positivas.