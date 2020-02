Acuario – Horóscopo de 29 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Si tienes pareja debes avivar la llama Acuario, hacer locuras y experimentar es muy relajador para el alma.

Dinero: Podrías tener más tareas de lo esperado para hoy, no te agobies simplemente organiza bien tu agenda.

Salud: Tu mayor deseo debe ser la felicidad. Conéctate con eso que te hace feliz y nutre tu cuerpo con la mejor energía que existe.

Consejo: Deja de quejarte por lo que no tienes y concéntrate en lo que afortunado que eres. Si no cambies eso en ti, las puertas que quieres no llegaran.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, estas en tu día triangulando con el Caballo y el Perro.

Trabajo:

El día de hoy te sentirás cargado de energía y con muchas ganas de ayudar, pero debes tener cuidado ya que por esto te puedes meter en problemas.

Salud:

Es un buen día para que canalices toda la energía en actividades deportivas, preferiblemente si es en una actividad donde también trabajes la mente.

Amor:

No puedes tomar decisiones a la ligera, hoy se te presentarán situaciones que te medirán, debes ser cauteloso para evitar problemas.

Dinero:

No es un buen día para realizar actividades financieras, pero si para planear tu futuro económico.

Consejo: Hoy no es un buen día para ayudar de manera personal, es decir, involucrándote directamente.