Top 5: Noticias Interesantes Abril 27 del 2020

Las noticias interesantes del día empiezan con el accidente casero que sufrió Adamari López con su hijita Alaia, mientras preparaban algo en la cocina.

De igual manera, el festejo de los 49 años de Alejandro Fernández, el asesinato de un excouncursante del reality Enamorándonos y el dolor que vive Ninel Conde, son noticia.

Quédate conectado con nosotros y entérate en mayor despliegue de estas y otras noticias del día:

1. Adamari López tiene un accidente casero con su hija

ALGODÓN DE AZÚCAR CASERO DE ALAIATUBEHola amiguitos… Hoy quiero que me acompañen a preparar algodones de azúcar con mis papás. #Alaia #AdamariLopez #ToniCosta 2020-04-24T18:34:04.000Z

Adamari López pasó un tremendo susto este fin de semana junto a su hijita y su pareja, Toni Costa.

La boricua sufrió un accidente casero que quedó captado en cámaras, mientras filmaba un clip en la cocina de su casa, preparando un algodón de azúcar.

Tras varios minutos de usar una máquinita para preparar la golosina, y mientras Toni y su hija estaban atentos al procedimiento, y la niña estaba subida en una silla, Adamari tomó el azúcar y al agregar más a la preparación, vino el susto. La máquina le lanzó el azúcar.

“¡Pensé queon un extraño ruido que hizo que a Adamari se le parara el corazón por unos segundos y que Alaia estuviera a punto de llorar. me iba a brincar encima y que me iba a morir¡”, dijo la puertorriqueña, con una risa nerviosa, mientras su pareja no paraba de reír.

2. Alejandro Fernández cumple 49 años



Alejandro Fernández está de manteles largos, y este 24 de julio festejó su cumpleaños número 49,con la mejor de las actitudes.

Aunque el cantante ha respetado la cuarentena, el encierro no ha sido motivo para que no piense positivamente hacia el futuro.

“Tiempo de cambios y de nuevos horizontes. 49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora. ¡Gracias a todos por formar parte de un camino lleno de bendiciones y a la vida por permitirme ser 100% Hecho en México! Y ahora sí…

¡vamos calentando motores para los 50! Jajaja”, fue el comentario con el que el Potrillo festejó su día en redes sociales con sus fans.

3. Asesinan a exparticipante de reality “Enamorándonos”

Balean en un callejón a ex participante de @EnamorandonosTV Christian Raúl Sánchez, mejor conocido como ‘El abogado del pueblo’ recibió al menos tres disparos la madrugada de este sábado, cuando iba a comprar bebidas alcoholicas, según su amigo también herido en @AzcapotzalcoMx pic.twitter.com/HS0rtyir1i — Omar Patiño (@OMAR_PATINO) April 26, 2020



El exconcursante del programa de televisión “enamorándonos”, Cristian Sánchez López, fue asesinado por este fin de semana, en hechos que están siendo investigados por las autoridades de la capital azteca.

Así lo dio a conocer la revista TVnotas, que informó que el mexicano de 39 años, conocido como “el abogado del Pueblo”, fue abordado en un callejón por encapuchados que acabaron con su humanidad.

El ataque se registró en la capital mexicana, en Azcapotzalco, donde el también político, recibió disparos en el abdomen, la pierna y el tórax.

4. Ninel Conde está al borde del desespero sin su hijo



La cuarentena del coronavirus se ha convertido en todo un problema emocional para Ninel Conde, quien lleva ya un mes sin poder ver a su hijito, ya que su ex, Giovanni Medina no se lo permite.

Y en medio de la pelea legal que vive con el padre de su pequeño, la cantante compartió una conmovedora fotografía junto a su hijito, con la que lo recordó.

“Un día menos para poderte tener entre mis brazos… Te amo pedacito de mi ser”, dijo Ninel en su Instagram con un emoticón de dos corazones rotos. “Dios es Amor. Dios es Justo”.

5. Aislinn Derbez confiesa la promesa que Mauricio Ochmann le falló



Hace ya varias semanas Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dejaron a todos sus seguidores con cara de sorpresa, luego de anunciar que se habían separado. Y la actriz confesó que hubo algo que le pidió a su ex, que no le cumplió.

La hija de Eugenio Derbez abrió su corazón en un podcast recién estrenado, llamado “La Magia del Caos”, con el que pretende ayudar a sus fans con consejos a partir de lo que ella ha vivido y en diálogo con Justin Baldoni reveló varias cosas de su vida sentimental.

Aislinn recordó que cuando habló con Ochmann sobre la intención de unir sus vidas y formar una familia, le pidió que le hiciera una promesa, que evidente falló en cumplir el mexicano.

“Una vez le dije, me embarazo si me prometes que te quedas conmigo para toda la vida”, dijo la estrella de la televisión. “De las cosas que más miedo me daban en la vida era parir, no me sentía lista para ser madre. Y otra de las cosas que más pánico me daban, era enfrentar una separación. Yo me acuerdo perfecto que me casé diciendo con este me quedo para toda la vida”, agregó la estrella.